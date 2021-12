Sport im Kreis Pinneberg : Corona, Winterwetter und zu viele Verletzte: Diese Spiele fallen aus

Wegen Unbespielbarkeit der Plätze fallen am Wochenende vom Freitag (10. Dezember) bis zum Sonntag (12. Dezember) mehrere Fußballspiele aus. Aber auch im Handball gibt es kurzfristige Absagen.

Kreis Pinneberg | Wegen Unbespielbarkeit der Plätze fallen am Wochenende vom Freitag (10. Dezember) bis zum Sonntag (12. Dezember) mehrere Fußballspiele aus. So können etwa am Freitagabend die Kreisliga-Fußballer der SV Halstenbek-Rellingen II den Bezirksligisten FC Teutonia 05 II nicht zum Holsten-Pokal-Achtelfinale empfangen. Zu viele Verletzte bei Esinger Frauen ...

