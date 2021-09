Sport im Kreis Pinneberg : SC Rist Wedel startet in ProB-Saison – Fußball-Derby in Halstenbek

Fußball, Football, Basketball, Handball & Co: Hier gibt es alle Sport-Termine für den Kreis Pinneberg im Überblick.

Kreis Pinneberg | Jetzt dürfen also auch die Basketballer des SC Rist Wedel endlich loslegen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Blode ist am Sonntag zum Auftakt der 2. Bundesliga ProB zu Gast beim Hamburger Nachbarn ETV in der Sporthalle Wandsbek. Die Frauen-Mannschaft des Wedeler Vereins feiert bereits am Sonnabend ihre Rückkehr in der 2. Bundesliga: In der Steinberg...

