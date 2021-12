17. bis 23. Dezember 2021 : Handball, Basketball & Co: Alle Sport-Termine für den Kreis Pinneberg

Am letzten Wettkampfwochenende vor den Feiertagen stehen für zahlreiche Teams noch wichtige Aufgaben an. Unter anderem bitten die Handballer des TSV Ellerbek zum Heimspiel in der Oberliga-Aufstiegsrunde.

Kreis Pinneberg | Auf Nummer sicher ging der Hamburger Fußball-Verband: Die Lotto-Pokal-Viertrunden-Partien des Heidgrabener SV beim FC Hamburger Berg sowie das Wiederholungsspiel des FC Elmshorn bei Fatihspor wurden gar nicht erst neu angesetzt. Die Begegnungen waren bereits zuvor mehrfach ausgefallen und sollen nun im kommenden Jahr ausgetragen werden – Termin noch o...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.