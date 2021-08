Fußball-Holsten-Pokal : Spannende Spiele in Runde eins: SSV Rantzau II gewinnt in Appen

Während der Heidgrabener SV II klar beim SC Pinneberg II triumphierte, siegten der Hetlinger MTV II und Blau-Weiß 96 Schenefeld II erst im Elfmeterschießen.

Kreis Pinneberg | Das ging ja „gut“ los für die Kreisklassen-Fußballer des VfL Pinneberg II. Das Holsten-Pokalspiel gegen den Kummerfelder SV II wurde am Sonntag (1. August) wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes abgesagt. Nachholtermin ist am Mittwoch (4. August) um 19 Uhr. Gekickt wurde aber in der Nachbarschaft. Dabei schlug sich der TuS Appen II gegen den klass...

