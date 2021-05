Fachkräftemangel : Pinneberger Kreistag fördert Studienplätze für Sozialpädagogik

Mit 400 Euro pro Monat und Studierendem sollen die Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung dualer Studienplätze unterstützt werden. Das soll den Fachkräftemangel abmildern.

Kreis Pinneberg | Insgesamt 60.000 Euro investiert der Kreis Pinneberg in den Jahren 2021 und 2022 in die Ausbildung von Sozialpädagogen. Das hat der Kreistag am Mittwoch (19. Mai) beschlossen. Dafür will sich der Kreis mit den Trägern der Jugend- und Eingliederungshilfe zu einem Ausbildungsverbund für ein Duales Studium Soziale Arbeit / Sozialpädagogik zusammentun. Zi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.