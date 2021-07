Grüne Oase : So sehen die Zukunftspläne für Pinnebergs Rosengarten aus

Ein Teilbereich des Parks soll umgestaltet werden und wie in den 1930er-Jahren aussehen. Die Kosten für die Neugestaltung belaufen sie sich auf etwa 475.000 Euro.

Pinneberg | Angenehm still ist es an diesem Mittwochvormittag im Pinneberger Rosengarten. Es riecht nach Sommer, überall blühen prächtige Rosen in den Farben rot, weiß, lila und orange. Eine Gruppe Rentner macht Yoga unter freiem Himmel, einige Passanten sitzen auf den zahlreichen Holzbänken, genießen die Ruhe, lesen in der Zeitung oder betrachten die Blumen. ...

