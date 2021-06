Mehr Biotop : So soll der Pinneberger Friedhof umgestaltet werden

Die Belegungszahlen gehen zurück, immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Urnengrab. Das wirkt sich auch auf die Pläne für den Friedhof in Pinneberg aus.

Pinneberg | Es gibt berühmte Friedhöfe wie den Père Lachaise in Paris, der als Touristenattraktion gilt, weil dort so viele Prominente wie Jim Morrison, Oscar Wilde und Edith Piaf, begraben sind. Andere locken durch ihren Parkcharakter wie der Friedhof Ohlsdorf in Hamburg. Auch Pinneberg muss sich für seine Ruhestätte nicht schämen. „Unser Friedhof wird Klein Ohl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.