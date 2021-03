Reporter auf Tour : So lief der Verkehr im Kreis Pinneberg nach der A7-Vollsperrung

79 Stunden lang ist die Autobahn gesperrt. Das befürchtete Chaos in Pinneberg und Schenefeld blieb am Freitagmorgen aus.

Pinneberg/Schenefeld | Autos stehen Stoßstange an Stoßstange. Es geht nur im Schritttempo vorwärts. Der Westring in Pinneberg und die Landstraße Schenefeld-Elmshorn (LSE) Richtung Schenefeld sind dicht. Das war für Freitag (19. März) wegen der Sperrung der Autobahn 7 befürchtet worden. Doch das blieb aus. Erstmals wurde die A7 an einem Arbeitstag geschlossen. Donnerstaga...

