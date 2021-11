Corona-Pandemie : So ist die aktuelle Lage im Kreis Pinneberg im Vergleich zum November 2020

Vieles aus dem alltäglichen Leben war im vergangenen November eingeschränkt. Heute sind Restaurants, Bars und Fitnessstudios wieder voll. Doch das Coronavirus ist immer noch da.

Kreis Pinneberg | Es ist November. Die Gastronomie hat geschlossen. Auch in Sachen Freizeit geht nicht viel. Hotels dürfen keine Touristen mehr aufnehmen. In Teilen von Elmshorn, Pinneberg, Uetersen und Tornesch gilt Maskenpflicht. Schulen und Kitas haben immerhin noch auf. Alles Status quo im vergangenen Jahr zu dieser Zeit. Teil-Lockdown. Gefühlt gar nicht so lang...

