Fußball im Kreis Pinneberg : So hat der HFV die Frauen-Spielklassen für die neue Saison eingeteilt

Während es in der Ober- und Landesliga keine Veränderungen gab, wurden in den Bezirksligen zwei Nachrücker aufgenommen. Neue Teams gibt es auch in der Kreisliga und in der Sonderklasse.

Kreis Pinneberg | Nach der Einteilung der Herren-Spielklassen besteht nun auch für die Frauen-Ligen Klarheit: Der Ausschuss für Frauen- und Mädchen-Fußball des Hamburger Fußball-Verbandes gab die Einteilung der Klassen für die Saison 2021/2022 bekannt. Da die Damen-Staffeln ohnehin nur höchstens zwölf Teams umfassen, waren hier keine so gravierenden Veränderungen wie i...

