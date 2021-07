„Bücher-Hütte“ : So einfach können Tangstedter zu Leseratten und Bücherwürmern werden

Für alles etwas dabei: Im öffentlichen Bücherschrank in Tangstedt. Der steht frei zugänglich auf dem Pausenhof der Grundschule. Jeder darf Bücher mitnehmen oder auch welche abgeben.

Tangstedt | Für Leseratten und Bücherwürmer und die, die es noch werden wollen: In der Bücher-Hütte in Tangstedt verstecken sich so einiges an Literatur. Dieser öffentlich zugängliche Bücherschrank hat ein ganz einfaches Prinzip – Geben und Nehmen. Er ist fast genauso wie eine Bibliothek zu nutzen, nur, dass die Hütte kostenlos ist und jeder Bücher reins...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.