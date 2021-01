Kreis Pinneberg : Unterschiedliches Vorgehen: So bekommen die Schüler ihre Zeugnisse

Übergaben am Fenster und Eltern als Empfänger: Die Gemeinden und Städte im Kreis sind kreativ bei der Zeugnisausgabe.

Pinneberg/Appen/Ellerbek/Schenefeld | In Zeiten von Corona ist alles ein bisschen anders. Auch die Zeugnisausgabe am Freitag (29. Januar). An der Theodor-Heuss-Schule (THS) in Pinneberg müssen die Schüler das Gebäude jeweils einzeln betreten. Das teilt Unterstufenleiter Gunther Müller-Niest...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.