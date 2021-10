Sicherheit im Internet : Pinneberger Seniorenbeirat klärt auf: So schützt man den PC vor Viren

Welche Schutzprogramme gibt es für den Computer? Darüber informiert der Seniorenbeirat während eines Workshops.

Pinneberg | Der Seniorenbeirat startet wieder mit seinen PC-Kursen. Um „Sicherheit im Internet“ geht es in einem Workshop am Dienstag (16. November). „Den automatisierten 100-prozentigen Schutz gibt es nicht. Deswegen ist außer dem Updaten der Software aller installierten Programme auch ein Grundverständnis notwendig, was Schadsoftware ist, wie sie auf den Comput...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.