13,5 Millionen Euro investiert : Seniorenresidenz Kummerfeld: Neue Heimat für bis zu 127 Bewohner eingeweiht

Erika Glomm möchte in Kummerfeld ein neues Zuhause finden. Sie ist eine der ersten Bewohnerinnen in der neu eröffneten Seniorenresidenz.

Kummerfeld | Erika Glomm kommt aus einem kleinen Dorf, Garlsdorf in der Nähe von Salzhausen, nicht weit von der Lüneburger Heide gelegen. Vor gut drei Wochen ist sie als eine der ersten Bewohnerinnen in die Seniorenresidenz Kummerfeld eingezogen, die 90-Jährige ist damit eine der aktuell 25 Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Einrichtung an der Bundesstraße. Die ...

