Wildtierstation Sparrieshoop : Seeadler überlebt komplizierten Bruch dank Spezial-OP

Der junge Greifvogel war eigentlich schon tot gesagt. Dann wurde er dank der Initiative von Christian Erdmann von der Wildtierstation in Sparrieshoop von einem Spezialisten operiert und hat jetzt gute Überlebenschancen.

Kreis Pinneberg | Dieser junge Seeadler hat zunächst sehr viel Pech und dann sehr viel Glück gehabt: Der männliche Greifvogel erlitt eine komplizierte Fraktur im linken Flügel. Doch statt an den Folgen der Verletzung zu sterben, wurde der Seeadler am 22. August an der Kreisstraße bei Garding (Kreis Nordfriesland) von Tierfreunden aufgelesen und über eine örtliche Falkn...

