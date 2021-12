Geschäftsführer des HSVH : Sebastian Frecke über das traumhafte Jahr der Hamburger Handballer

Der Handball Sport Verein Hamburg (HSVH) mischt als Aufsteiger die Bundesliga auf und ist dem Ziel Klassenerhalt schon jetzt ganz nah. Im Interview mit shz.de sprach Geschäftsführer Sebastian Frecke über emotionale Momente, Corona und künftige Ziele.

Hamburg | Bundesliga-Aufstieg, viele gelungene Auftritte des Teams von Trainer Torsten „Toto“ Jansen in der ersten Liga – der Handball Sport Verein Hamburg (HSVH) blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Das steht schon jetzt fest, obwohl noch zwei Spiele in Magdeburg (23. Dezember, 19.05 Uhr) und in der Sporthalle Hamburg gegen den Bergischen HC (27. Dezember...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.