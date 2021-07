Mädchen in Lebensgefahr : Schwerer Unfall in Appen: Zwei Kinder von Auto angefahren

Der Unfall hatte sich gegen Mittag auf der Hauptstraße ereignet. Die Polizei ermittelt; ein Gutachter wurde bestellt.

Appen | Schwerer Unfall am Montagmittag (5. Juli) in Appen (Kreis Pinneberg): Nach ersten Angaben der Polizei sind gegen 13.10 Uhr zwei Mädchen beim Überqueren der Hauptstraße innerhalb des Orts vor einem Fiat Punto erfasst worden. Mädchen in Lebensgefahr Beide Kinder im Schulalter wurden dabei schwer verletzt und jeweils mit einem Rettungshubschrauber ...

