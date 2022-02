Landesforsten berichten : Schwere Wald-Schäden nach Sturm-Serie im Kreis Pinneberg

Viel Bruch und weiterhin Lebensgefahr in den Wäldern, insbesondere in den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Segeberg und Stormarn. So sieht eine erste Bilanz eine Woche nach der Sturmserie aus.

Kreis Pinneberg | „Die Förster haben weiterhin damit zu tun, die Schäden zu begutachten und vor allem aufzuräumen“, bilanziert Ionut Huma, Sprecher der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (SHLF) in Neumünster eine Woche nach dem schweren Sturmwochenende. Das vorläufige Ergebnis: Insgesamt beträchtliche Sturmschäden in den Wäldern der Schleswig-Holsteinischen Landesf...

