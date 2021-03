Schutzzaun am Hogenkamp : Pinnebergs Umweltschützer retten wieder Frösche und Kröten

Rainer Reischuck vom Umwelthaus appelliert an die Autofahrer, am Hogenkamp in den Dämmerungs- und Nachstunden langsam zu fahren.

Pinneberg | „Auch in diesem Frühjahr werden sich wieder hunderte von Erdkröten und andere Amphibienarten wie Teichmolch, Grasfrosch und Wasserfrosch) auf den gefährlichen Weg zu ihrem Laichgewässer machen“, sagt Rainer Reischuck vom Umwelthaus. Das heißt: Sie kehren genau dorthin, wo sie vor drei Jahren geboren wurden Dabei müssen sie in diesem Fall die Straße „H...

