Sicherer Schulweg : Eltern-Initiative als Verkehrshelfer an Kummerfelder Bilsbek-Schule im Einsatz

An drei Tagen pro Woche sind Eltern morgens vor der Bilsbek-Schule in Kummerfeld im Einsatz. Sie wollen dafür sorgen, dass die Kinder trotz Schwerlastverkehr, Rasern und Parkplatznot sicher in ihre Klassenräume gelangen.

Kummerfeld | Eine schwer einsehbare Seitenstraße, reichlich Schwerlastverkehr, Parkplatznot wegen einer Baustelle und viele Autofahrer, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten – alles andere als optimale Voraussetzungen für einen sicheren Schulweg zur Bilsbek-Schule in Kummerfeld. Viele Eltern betrachten die Verkehrssituation im Bereich Hauen/Prisd...

