Ab dem 15. März : Schulen und Kitas im Kreis Pinneberg starten in den Regelbetrieb

Eltern können aufatmen: Es gibt wieder Präsenzunterricht in den Grundschulen und Betreuung für alle in den Kitas.

Kreis Pinneberg | Nun ist es amtlich: Ab Montag (15. März) gibt es für einen Großteil der Schüler im Kreis Pinneberg wieder Präsenzunterricht, am selben Tag starten zudem die Kindertagesstätten in den Regelbetrieb unter Coronabedingungen. Das haben das Bildungsministerium sowie das Sozialministerium am Montag (8. März) mitgeteilt. Regelung gilt bis zu den Osterferie...

