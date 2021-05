Präsenzunterricht startet : Schulen im Kreis Pinneberg öffnen am 7. Mai für alle

Das Bildungsministerium hat mitgeteilt, wie es im Kreis weitergeht. Für einige Schüler gibt es nur Wechselunterricht.

Kreis Pinneberg | Gute Nachrichten für Eltern und Schüler im Kreis Pinneberg: Am Freitag (7. Mai) starten die Schulen wieder in den Präsenzunterricht. Das hat das Kieler Bildungsministerium am Mittwoch (5. Mai) mitgeteilt. Die Schulen im Kreis Pinneberg befinden sich ab Freitag damit in Stufe 2 des sogenannten Corona-Reaktionsplans des Landes. Das bedeutet konkret: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.