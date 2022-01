Corona im Kreis Pinneberg : Kontaktpersonen in Schulen nur noch im Ausnahmefall in Quarantäne

Die Landesregierung hat die Quarantäneregeln in Schulen nochmal angepasst. Gibt es einen positiven Fall in einer Klasse, dürfen etwa auch Sitznachbarn unter Umständen weiter am Schulalltag teilnehmen.

Kreis Pinneberg | Neue Woche, neue Regeln. Die Landesregierung Schleswig-Holsteins hat die Quarantäneregeln in Schulen erneut abgeändert. Am wichtigsten dabei: enge Kontaktpersonen – in diesem Fall die unmittelbaren Sitznachbarn – von infizierten Schülern müssen nicht mehr in Quarantäne. Das gilt allerdings nur, wenn die betreffenden Kinder und Jugendlichen ausschli...

