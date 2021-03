Kitas und Schulen : Viele Corona-Fälle bei Kindern: So begründet der Kreis Pinneberg die Einschränkungen

Ab 29. März gelten für Schulen und Kitas wieder Einschränkungen. Die Inzidenz bei Kindern ist deutlich angestiegen.

Kreis Pinneberg | Wechselunterricht in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 und eingeschränkter Regelbetrieb in den Kindergärten: Angesichts der steigenden Inzidenz im Kreis Pinneberg wird das Land den Regelbetrieb nach zwei Wochen wieder beenden. Ab Montag (29. März) gelten wieder mehr Beschränkungen in den Einrichtungen im Kreis Pinneberg. Weiterlesen: Wieder Einschränkung...

