Bedarf steht fest : Schule an der Bek in Halstenbek braucht 44 zusätzliche Räume

1500 Quadratmeter Fläche werden für die neuen Räume der Halstenbeker Schule benötigt. Jetzt werden konkrete Pläne geschmiedet. Allerdings gibt es noch eine Hürde beim gewünschten Grundstück.

Halstenbek | 44 zusätzliche Räume, so lautet der von einer Arbeitsgruppe ermittelte Bedarf der Halstenbeker Schule an der Bek. Dazu zählen 33 Räume für die Schule und elf Räume für die Schulkindbetreuung – insgesamt 18 Räume mehr als das 2019 noch geschätzte Minimum von 26 fehlenden Räumen. Dafür sollen 1.500 zusätzliche Quadratmeter Nutzfläche plus noch zu ermitt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.