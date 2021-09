Johann-Comenius-Schule : Pinneberger Schüler machen Workshop mit Berliner Rapper

Musik spielt im Leben von Jugendlichen oft eine wichtige Rolle. Um die Schüler für mehr Toleranz zu sensibilisieren, organisiert die JCS Thesdorf einen Rap-Workshop.

Pinneberg | „Gewalt gibt es hier auf dieser Welt – das ist, was uns nicht gefällt“ – diese Zeilen sind im Musik-Workshop mit Rapper Matondo Castlo an der Johann-Comenius-Schule in Thesdorf entstanden. Mut zur Musik Zwei Tage lang arbeitet Castlo mit Schülern der Klasse 7c, animiert sie, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, sich zu trauen, Dinge auszuspr...

