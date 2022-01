Autorin zu Gast : Pinneberg: Schulzentrum Nord fördert Literatur durch Schreibwerkstatt

Mit einer Schreibwerkstatt sollen Schüler der siebenten bis neunten Klassenstufen am Schulzentrum Nord in Pinneberg an Literatur herangeführt werden, und sie sollen sich sogar selbst als Autor versuchen.

Pinneberg | Wie sehen sich Jugendliche als Teil der Gesellschaft in der sie leben? Was empfinden sie dabei, wenn sie verstehen müssen, dass auch für sie Regeln und Zwänge gelten? Wie können sie lernen ausdrücken, was sie bedrückt oder was für sie wichtig ist, damit andere dies auch gut verstehen? Das Literaturprojekt „Dein Wort zählt“ soll helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Mit einer Schreibwerkstatt sollen die Schüler der siebenten bis neunten Klassenstufen am Schulzentrum Nord an Literatur herangeführt werden, und sie sollen sich sogar selbst als Autor versuchen. Den Schülern wurden Begriffe von einst vorgestellt Cornelia Franz, 1956 in Hamburg geboren, ist eine vielseitige Autorin, unter anderem auch von Kinder- und Jugendbüchern. Als Projekteinführung las sie den Schülern Auszüge aus ihrem neuesten Werk „Swing High“ vor. Typische Begrifflichkeiten aus der Sprache jener Zeit in der das Buch spielt, kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges, erläuterte sie, so zum Beispiel das Wort „hotten“ als Begriff für tanzen, oder die Bedeutung von verwendeten Begriffen wie Lebensmittelmarken oder Verdunkelung. Franz wird das Projekt als Schreibwerkstatt mit 15 bis 20 Freiwilligen durchführen, es soll bis zu den Sommerferien dieses Jahres dauern. Unterstützung dafür bekam das Schulzentrum Nord vom Friedrich-Bödecker-Kreis (FBK), der die Schreibwerkstatt mit 13.000 Euro finanziert. Der FBK-Kreis wurde nach dem niedersächsischen Pädagogen Friedrich Bödecker benannt, der bereits in den 1920-er Jahren Kinder- und Jugendbuchautoren zur Literaturvermittlung in die Schulen eingeladen hatte. Das Ziel des aktuellen Projektes ist, zur Persönlichkeitsbildung von Kindern und Jugendlichen beizutragen und indem sie lernen, mit den Kulturtechniken Schreiben und Lesen umzugehen. Auch Ausflüge sollen statfinden Bei den drei Auftaktveranstaltungen in der Woche vom 24. bis 28. Januar erklärte Franz den Schülern, wie das Projekt ablaufen wird. Zehn Nachmittage sind für die Projektarbeit eingeplant, neben Franz wird auch die Theater-Pädagogin Franca Rosa von Sobbe mit den Schülern arbeiten. An zwei Wochenenden sollen Ausflüge stattfinden. Sie sollen dazu dienen, den Jugendlichen die Welt aus anderer Perspektive zu zeigen. Bereits nach der zweiten Vorstellung, erläuterte Schulleiterin des Schulzentrums Stefani Quoß, war bereits sicher, dass sich die nötige Anzahl der Freiwilligen für die Projektgruppe auch finden wird. Am Ende dieses Schuljahres werden die Schüler in Form einer Präsentation vorstellen, was sie persönlich mit dem Motto des Projektes „dein Wort zählt“ verbindet. Franz will den Schülern größtmögliche Freiheit geben, das Thema zu interpretieren. Und damit sich die Teilnehmer später auch wirklich als Autoren fühlen können, werden alle Ergebnisse am Ende in einem gedruckten Buch zusammengefasst. ...

