Feuer und Rauch : Schornsteinbrand auf Bauernhof in Borstel-Hohenraden

Die Feuerwehren aus Borstel-Hohenraden und Pinneberg löschen derzeit einen Schornsteinbrand in der Straße in de Masch in Borstel-Hohenraden.

Borstel-Hohenraden | Rauch, der aus dem Schornstein kommt, ist erst einmal nichts Ungewöhnliches. In diesem Fall aber schon. Am Freitagvormittag (11. Februar) kam es zu einem Schornsteinbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße In de Masch in Borstel-Hohenraden. Um 11.02 Uhr waren die Einsatzkräfte aus Borstel-Hohenraden alarmiert worden. Die Kollegen aus ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.