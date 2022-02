Sauberes Schleswig-Holstein : Appen lädt Bevölkerung im März zur Müllsammel-Aktion ein

Die Aktion Sauberes Schleswig-Holstein geht in die nächste Runde – auch in Appen. Anmeldungen werden nun angenommen.

Appen | Nach einer erfolgreichen Sammelaktion im Herbst wird sich die Gemeinde Appen auch im Frühjahr an der Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ beteiligen. Die Organisatoren wollen am Sonnabend (12. März) um 10 Uhr mit möglichst zahlreichen Helfern am Bürgerhaus der Gemeinde starten, um so viele Abfälle wie möglich in der Appener Feldmark zu sammeln. ...

