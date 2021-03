Millionenprojekt : Sanierung der Grundschule Borstel-Hohenraden abgeschlossen

Der Neu- und Umbau der Grundschule Borstel-Hohenraden ist erledigt – innerhalb einer rekordverdächtigen Zeit.

Borstel-Hohenraden | In Borstel-Hohenraden reagiert die Gemeinde an der Grundschule auf die sich stetig erhöhende Anzahl der Nachmittagsbetreuung – und zwar räumlich. „Die Betreuung wächst. Die Kinder haben sonst in der Pausenhalle gegessen, aber es war klar, dass eine Mensa nötig ist“, erläutert Arne Schneikrat vom Schulverein Borstel-Hohenraden. Das war mit den örtli...

