Basketball 2. Regionalliga : Saisonstart: Heimpleite für Holstein Hoppers, SC Rist II siegt

Während die BG Halstenbek-Pinneberg gegen Blau-Weiß Ellas mit 72:86 verlor, gewannen die Wedeler klar mit 89:67 beim Bramfelder SV.

Kreis Pinneberg | Der Vorsitzende Jürgen Freybe höchstpersönlich wachte am Sonntag (26. September) am Eingang der Halstenbeker Sporthalle Feldstraße darüber, dass beim ersten Saisonspiel der Basketballer der BG Halstenbek-Pinneberg alle Zuschauer auf einem Zettel zur Nachverfolgung eventueller Corona-Infektionen ihre Kontaktdaten hinterließen. Das, was auf der anderen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.