Kreis Pinneberg : Saisonale Influenza: Wer sich gegen Grippe impfen lassen sollte

Die Fachärzte Kay Krumbiegel und Mario Andres Lieberei aus Elmshorn betonen, dass eine zeitgleiche Impfung gegen das Coronavirus und die Grippe problemlos möglich sei.

Elmshorn | Herbstzeit bedeutet in der Regel auch Grippezeit. Wie sehr die saisonale Influenza in diesem Jahr zuschlagen wird, ist zwar noch unsicher, fest steht hingegen die Empfehlung von zahlreichen Medizinern mit Blick auf die angebotene Grippe-Impfung. So betonen die Allgemeinmediziner Kay Krumbiegel und Mario Andres Lieberei aus Elmshorn im Gespräch mit shz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.