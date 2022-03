Fußball-Oberliga-Abstiegsrunde : SV Rugenbergen besiegt Hamm United und verlässt Abstiegszone

Die Fußballer von Trainer Michael Fischer feiern einen wichtigen 2:0 (0:0)-Sieg vor heimischem Publikum. Zum Matchwinner avanciert dabei Doppeltorschütze Leon Neumann.

Bönningstedt | Leon Neumann setzte zu einem weiteren Sprint an und klatschte mit Freunden an der Außenlinie ab. Neumann hatte soeben den Doppelpack geschnürt und den SV Rugenbergen zu einem wichtigen 2:0 (0:0)-Sieg gegen Hamm United geschossen. Dank des Erfolgs im „Sechs-Punkte-Spiel“ zog SVR in der Tabelle an Hamm vorbei und grüßt von einem Nichtabstiegsplatz. „Das...

