Rellingen : SPD kritisiert Antrag zur A23: CDU schmückt sich mit fremden Federn

Der Verkehrsausschussvorsitzende Peter Geercken greift die Christdemokarten hart an. Er sei über das Vorgehen erschüttert.

Rellingen | Die Rellinger CDU will den geplanten Ausbau der Autobahn (A) 23 nutzen, um für die Gemeinde unter anderem eine Umgehungsstraße realisieren zu können. Einen entsprechenden Antrag hat die Partei für den kommenden Verkehrsausschuss am Dienstag (30. März) zusammen mit zwei weiteren Anträgen zu Tempo 30 in Adlerstraße, Siemensstraße, Hermann-Löns-Weg und I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.