SPD-Forderung nach Kahlschlag : Pinneberger sollen über Baumschutzsatzung entscheiden

Zuletzt hatten Baumfällungen in der Stadt für reichlich Ärger gesorgt. Die Partei wird in der Ratsversammlung am 17. Juni den Antrag auf einen Bürgerentscheid stellen.

Pinneberg | Anträge der SPD-Fraktion, für Pinneberg eine Baumschutzsatzung auf den Weg zu bringen, fanden im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen bislang keine Mehrheit. Grund: Die Fraktionen der CDU, der FDP und der Bürgernahen haben bislang immer dagegen gestimmt. Durch eine solche Satzung wäre nach Meinung der SPD so mancher Baum vor der Ke...

