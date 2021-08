Kritik an Verkehrsministerium : SPD: Drittes und viertes Gleis müssen im Bedarfsplan oberste Priorität haben

Das Bundesverkehrsministerium hat 181 Projekte im Bedarfsplan der Bundesschienenwege in die höchste Dringlichkeitskategorie gestuft. Der Streckenausbau zwischen Elmshorn und Hamburg ist nicht dabei. Das sorgt für Kritik.

Kreis Pinneberg | Die Bahn muss was tun. Die Politik auch. In Sachen Klimaschutz soll die Verkehrswende her. Die Bahn spielt dabei eine gewichtige Rolle. Einfacher, bequemer und schneller soll es künftig gehen, mit dem Zug von A nach B zu kommen. Dabei soll auch der Deutschlandtakt helfen. Das Schienennetz in Deutschland wird dabei fahrplanbasiert ausgebaut. Nah-, F...

