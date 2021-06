Osterhasen-Trainingslager : SC Pinneberg zeichnet Gewinner der Bewegungsralley aus

Die Bewegungsralley des Sportclubs war ein voller Erfolg: 50 Kinder probierten sich in verschiedenen Disziplinen aus. Sie machten Yoga und Slalom, übten sich im Weitwurf und trainierten ihr Gleichgewicht.

Pinneberg | Gerade Kinder langweilen sich in Corona-Zeiten sehr – um dem entgegenzuwirken, hat sich der Sport-Club Pinneberg etwas Besonderes für seine jüngsten Mitglieder ausgedacht: Das Osterhasen-Trainingslager. Auf dem Spielplatz An der Raa, direkt gegenüber von der Geschäftsstelle des Sportvereins, gab es insgesamt sechs Stationen, an denen sich die Kinder s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.