Mehr Züge für Linien S1 und S3 : SPD und CDU wollen S-Bahn-Taktung im Kreis Pinneberg verbessern

SPD und CDU streben einen Ausbau des 10- und 20-Minuten-Takts für Pinneberg und Wedel an. Noch im Juni soll der schleswig-holsteinische Landtag über die Optimierung der HVV-Bahnlinien S1 und S3 beraten.

Kreis Pinneberg | Pinneberg und Wedel sind vergleichsweise gut an das HVV-Netz angebunden. SPD und CDU finden aber: Da geht noch was. Vor allem in Randzeiten und an Wochenenden wollen die Landtagsfraktionen die Taktung auf den Strecken in Schleswig-Holstein verbessern. Beide Parteien wollen entsprechende Anträge am 16. Juni in den Landtag einbringen. Konkret geht es...

