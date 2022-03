Krieg in der Ukraine : Pinnebergerin Katharina Fast fürchtet Diskriminierung von Russlanddeutschen

„Wir sind nicht Schuld am Krieg. Das ist Putins Krieg“, sagt die Pinnebergerin Katharina Fast. Sie lebt seit mehr als 30 Jahren in Pinneberg – fürchtet nun aber Diskriminierungen gegen ihre Landsleute.

Pinneberg | Für die Pinnebergerin Katharina Fast steht fest: „Diskriminierung darf auf keinen Fall stattfinden.“ Das sagt sie vor allem in Bezug auf Russen in Deutschland und Russlanddeutsche, die teilweise seit mehr als 30 Jahren in Deutschland leben. Dass der Krieg in der Ukraine Ressentiments schürt, habe sie bereits selbst erlebt. Warum hat ihr so viele Rus...

