Weil sie telefonierte : Ruhestörung: Pinneberger bedroht Frau mit Schreckschusspistole

In einem Mehrfamilienhaus an der Oeltingsallee in Pinneberg fühlte sich ein 47-Jähriger durchs Telefonat einer Nachbarin in seiner Ruhe gestört. Er zielte mit einer Schreckschusspistole auf die Frau, die zu Besuch war.

Pinneberg | Der Alarm ging am Sonnabend (26. Juni) um 20.16 Uhr im Polizeirevier in Pinneberg ein. In einem Mehrfamilienhaus an der Oeltingsallee bedrohte ein Mann eine Frau mit einer Waffe – weil sie zu laut telefonierte. Laut Polizei hatten Zeugen die Beamten gerufen. Im Garten des Hauses stand ein 47-jähriger Pinneberger, der mit einer Schreckschusspistole ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.