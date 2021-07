Pinneberg : Rotklee-Vernichtung in Thesdorf? Umwelthaus erhebt Vorwürfe

Das Umwelthaus wirf der Stadt Pinneberg vor, auch an den Straßenrändern unkontrolliert zu mähen. Die Verwaltung weist diese Kritik zurück.

Pinneberg | Die Kahlschlagaktionen der vergangenen Monate in Pinneberg haben auf jeden Fall eines bewirkt: Die Menschen sind sensibilisiert worden, wenn es um Umweltfrevel geht. Über einen Fall Ende Juni berichtet Rainer Reischuck vom Umwelthaus. Er spricht von einem „Rotklee-Massaker“. Kahlschlag am Straßenrand Der Rotklee wächst auf Wiesen, in halbschatti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.