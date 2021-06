Rossmann lädt zur Online-Runde : Neue Impulse für den Radverkehr im Kreis Pinneberg

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann spricht in seiner nächsten „Aktuellen Online-Stunde“ über den Nationalen Radverkehrsplan 3.0 und was das Konzept für die Radmobilität in Deutschland bedeutet.

Kreis Pinneberg | Mit der Verabschiedung des Nationalen Radverkehrsplans 3.0 hat die Bundesregierung im April Ziele und Eckpunkte für das „Fahrradland Deutschland 2030“ festgelegt. Was das Konzept für die Radmobilität in Deutschland bedeutet und wie sich der Bereich vor Ort entwickelt, darüber will der Kreis Pinneberger SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann i...

