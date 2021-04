Rossmann gibt Sprechstunde : Bürger-Gespräche mit dem SPD-Politiker nur telefonisch

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Rossmann will auf seine Sprechstunde nicht verzichten - und biete sie daher telefonisch an.

13. April 2021, 16:58 Uhr

Elmshorn/Berlin | Der Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann gibt eine digitale Sprechstunde für Bürger des Kreis Pinneberg am Donnerstag, 8. April, in der Zeit von 15:30 bis 17 Uhr. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, will der Abgeordnete sich Fragen und Anregungen der Menschen aus dem Kreis stellen. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die gesamte Veranstaltung am Telefon statt.

Anmeldung und Rückruf

Während der Sprechstunde wird Rossmann bereits angemeldete Teilnehmer selber kontaktieren. Das Ganze steht unter dem Motto „Zwei Ohren statt vier Augen“. Es wird um eine vorherige Anmeldung mit Kontaktdaten, besonders wichtig ist die eigene Telefonnummer, und Anliegen unter ernst-dieter.rossmann@wk.bundestag,de oder unter folgender Rufnummer gebeten: 04101/200639.