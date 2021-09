Schließung bei Regio-Kliniken : Rettungsdienst: Zentrales Krankenhaus im Kreis Pinneberg bringt Vorteile

Dass die beiden Standorte in Pinneberg und Elmshorn geschlossen und ein neues großes Krankenhaus entstehen soll, bringe viel medizinische Kompetenz unter ein Dach.

Kreis Pinneberg | In die Diskussion um die Zusammenlegung der Regio-Kliniken in Pinneberg und Elmshorn mischen sich neben Kritik aus der Politik vor allem der beide betroffenen Städte auch immer mehr positive Stimmen. Wie die im Auftrag des Kreises Pinneberg zuständige Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) auf Anfrage von shz.de in einer Stellungn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.