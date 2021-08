Umfrage im Kreis Pinneberg : Restaurantbesuche nur für Geimpfte? Das sagen die Gastronomen

Die Frage, ob bald nur noch Geimpfte und Gesundete in schleswig-holsteinischen Restaurants essen gehen dürfen, erhitzt die Gemüter. Wie stehen die Gastronomen im Kreis Pinneberg dazu? shz.de hat nachgefragt.

Kreis Pinneberg | Die Gastronomen im Kreis Pinneberg blicken auf eine turbulente Zeit zurück. Corona stürzte viele in eine elementare Krise. Nun scheint es Stück für Stück wieder bergauf zugehen. Zunächst wurde die Testpflicht in den Innen-Bereichen von Restaurants und Gaststätten abgeschafft. Diese soll jetzt wieder in Kreisen mit einer Inzidenz über 35 eingeführt wer...

