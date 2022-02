Autofahrer übersieht Frau : Rentnerin bei Unfall in Elmshorn schwer verletzt

Offenbar übersah ein 61-jähriger Autofahrer in Elmshorn eine Rentnerin, als diese die Straße überquerte, und verletzte sie schwer.

Elmshorn | Am Samstagvormittag ist im Stadtgebiet von Elmshorn eine Rentnerin angefahren worden. Die 78-Jährige wollte gegen 9.30 Uhr die Fahrbahn des Rethfelder Rings an der Ecke zum Hainholzer Damm überqueren. Dabei muss sie ein 61-jähriger Autofahrer übersehen haben. Der Elmshorner erfasste die Frau mit seinem Fahrzeug. Frau laut Polizei nicht in Lebensgef...

