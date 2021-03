Rellingens Diakon sagt Tschüss : 38 Jahre im Dienst der Kirche: Das ist Andreas Scheerbarth

Die Rellinger Kirchengemeinde verabschiedet Diakon Andreas Scheerbarth. In 38 Jahren hat er 3000 Konfirmanden begleitet.

Rellingen | „Flames of Spirit“. Die „Flammen des Geistes“. Ein Herz voller Flammen. Ein Mensch sein, der wachrüttelt. Der begeistert und für Ideen und Taten entflammt. Das ist Andreas Scheerbarth. Da ist es kein Wunder, dass der Rellinger Diakon seine 2004 gegründete Rellinger Gottesdienstband „Flames of Spirit“ genannt hat. Nun, am Sonntag, 28. März, geht nach 3...

