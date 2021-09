Sinkende Nachfrage : Nächstes Rellinger Corona-Testzentrum schließt

Nachdem im August bereits das Zentrum am Arkadenhof geschlossen worden ist, wird jetzt auch der Betrieb am Rathausplatz eingestellt.

Rellingen | Das Corona-Testzentrum im ehemaligen Fischhaus am Arkadenhof in Rellingen wurde bereits Ende August geschlossen. Nun soll auch das Testzentrum am Rathausplatz schließen. Das teilte Rellingens Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) im Hauptausschuss mit. Die Nachfrage sei deutlich gesunken. Neustart jederzeit möglich „Wir können das Testzentrum ab...

