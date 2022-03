Ukraine-Krieg : Rellingen unterstützt Flüchtlinge mit Spendenlager

Damit Rellingens Bürger auch weiterhin Hilfe für die zahlreichen ukrainischen Flüchtlinge leisten können, hat die Gemeinde ein Ersthilfe-Spendenlager organisiert. Dort können ab sofort Spenden abgegeben werden.

Rellingen | Viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine sind mittlerweile in Rellingen angekommen. Sie benötigen auch weiterhin Unterstützung. So hat die Rellinger Politik kurzfristig ein Ersthilfe-Spendenlager eingerichtet. Entgegennahme von Spenden in der alten Postfiliale In den Räumlichkeiten der alten Postfiliale in der Hauptstraße 35 können Bürger nun ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.