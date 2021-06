Nach 27 Jahren : Rellingen aktualisiert Baumschutzsatzung – und gibt Details bekannt

Die Grundidee der Satzung von 1994 spiegelt sich laut Rolf-Rüdiger Schmidt auch im neuen Dokument wider: „Wir wollen nicht in die Gärten der Bürger hineinregieren.“

Rellingen | Etwas in die Jahre gekommen, so befanden die Rellinger – die Baumschutzsatzung von 1994. Entgegen der langläufigen Meinung vieler genießen einzelne Bäume oder Baumgruppen in Deutschland, egal welcher Art oder Größe, in der Regel nur wenig oder gar keinen Schutz. Schutzmechanismen für Bäume sind in drei Kategorien zu finden. Stellt ein Baum ein nachgew...

